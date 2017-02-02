Kaddouri’de Raiola oyunu

Ön sözleşme imzaladığı Omar El Kaddouri'yi Empoli'ye kaptıran Trabzonspor'da büyük şok yaşanıyor... Bordo-Mavili yönetim 'sürekli değişen talepler' yüzünden transferden vazgeçtikleri açıklasa da yaşanan sürpriz gelişmenin perde arkasında Mino Raiola'nın olduğu ortaya çıktı. Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba gibi dünya yıldızlarının yanı sıra El Kaddouri'nin de menajerliğini yapan Raiola'nın Trabzonspor'un yaptığı ön anlaşmanın ardından Empoli'den teklif aldığı belirlendi. Ünlü menajerin İtalyan kulübünün yüksek komisyon teklifi sonrasında Faslı futbolcu ve Napoli ile görüşerek ikna ettiği öğrenildi. Böylece El Kaddouri'nin rotası bir anda değişmiş oldu.



"MINO RAIOLA MI... O HEP KAZANIR!"

Transferin gerçekleşmesinin ardından konuşan Empoli Sportif Direktörü Marcello Carli de Mino Raiola faktörü üzerinde durdu... Carli, "Çok uzun ve zorlu bir görüşme oldu. En sonunda Kaddouri'nin bize gelmesinden dolayı mutluyuz. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Napoli ile olan iletişimimiz önemliydi. Raiola mı? O, hep kazanır..." şeklinde konuştu. Öte yandan Trabzonspor'un yaşananları FIFA'ya şikayet edeceği de öne sürülüyor.



ERSUN YANAL'IN GÖZDESİYDİ

Orta alanda görev yapan El Kaddouri, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden transferini en çok istediği futbolcuların arasında yer alıyordu.



Paul Pogba'nın Manchester United'a rekor transferinde 25 milyon Euro komisyon aldığı belirtilen Mino Raiola dünyanın en çok kazanan futbol menajeri durumunda.