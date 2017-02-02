Benim için en büyük takım Galatasaray

Bu sezon Galatasaray'ı sırtlayan Armindo Bruma, İspanyol basınına çok özel açıklamalar yaptı. El Mundo Deportivo'da bir tam sayfa röportajı yayınlanan Portekizli yıldız, transferiyle ilgili de konuştu. İşte Bruma'nın sözleri: "Her şey yolunda ve harika gidiyor. Gol atıyor, takımıma yardımcı oluyorum. Bu beni önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Yaşamımdaki en iyi dönemi geçiriyorum. Gol atmaya da alıştım. Daha önce de kariyerimde goller attım, atmaya da devam edeceğim. Elbette transfer dedikodularu olacaktır. Böyle haberlerin çıkması beni rahatsız etmiyor. Aynı anda iki kulübü birden düşünmem. Başka kulüplerin ilgisini görmek benim için güzel. Şu anda benim için en büyük Galatasaray ve buraya odaklandım."



TERÖR OLAYLARI TAM BİR TRAJEDİYDİ

"Çok sakin ve futbola kendimi adamış durumdayım. Dışarıya çıktığımda beni tanıyorlar. Bana çok iyi yaklaşıyor insanlar. Çok iyi muamele görüyorum. Gerçekten de çok sadıklar. Sociedad formasıyla Bernabeu'da oynadığım maçı unutmam. Tabi ki idol olarak gördüğüm Ronaldo'nun önünde. İstanbul'da yaşanan terör olayları ile ilgili ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşananlardan ötürü çok üzüldüm. Çünkü masum insanlar yaşamını kaybetti. Bu tam bir trajediydi."



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Galatasaray'dan teklif aldık. Biz de taleplerimizi ilettik. Şu anda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor" dedi.