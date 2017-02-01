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2017’de farklı

2017 yılında yükselişe geçti.

Trabzonspor 2017’de farklı
Trabzonspor 2017'de çok farklı bir performans gösterdi. Bordo- Mavililer ligin ilk 3 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup ederek ilk 3 haftada 3 galibiyet aldı. Böylece 2017 yılında tüm maçları galip bitirdi.

HENÜZ YOLUN ÇOK BAŞINDAYIM
TRabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı henüz yolun başında olduğunu söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Kendime iyi bakıyorum. Eksikliklerim olduğunu biliyorum. Bunları en kısa zamanda düzelterek çok daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadesini kullandı.

HYUN-JUN SUK GERİ GÖNDERİLDİ
Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan kiraladığı Güney Koreli forvet Hyun-Jun Suk'un sözleşmesi feshedildi. Güney Koreli golcü, Trabzonspor'da çok kötü bir ilk yarı geçirmişti.

HERKES BANA SAHİP ÇIKTI
Olcay Şahan Trabzonspor'da herkesin kendisine sahip çıktığını söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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