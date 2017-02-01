Şampiyon yapsa da gidiyor

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi teknik direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği... Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu her seferinde "Sezon sonunda oturup konuşacağız" dese de Hollandalı hoca ile ilgili alınan kararı TAKVİM açıklıyor. Sarı-Kırmızılı takımın puan tablosunda kötü bir durumda olmamasına rağmen Riekerink'in yaptığı acemice hatalardan çok şikayetçi olan Başkan DursunÖzbek ve yönetimin, sezon sonunda kesin olarak Hollandalı hocayı göndereceği öğrenildi. Galatasaray bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşıp Türkiye Kupası'nı kazansa bile alınan bu karar değişmeyecek.
ÖZBEK TAKIMIN BAŞINDA YERLİ HOCA İSTİYOR Takımın başında yerli bir hoca görmek isteyen Başkan Özbek'in sezon sonunda ilk olarak Fatih Terim ve AbdullahAvcı ile masaya oturma kararı aldığı belirlendi. Galatasaray yönetimi eğer iki ismi de ikna edemezse, bu kez kariyeri çok parlak dünyaca ünlü bir yabancı teknik adam için kollan sıvanacak. Yönetimin bu konuda şimdiden çalışmalar yaptığı ve 2-3 aday belirlediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçecek.
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