Mikovic’e 7+1 yıllık sözleşme

Bir süredir Florya'da deneme idmanlarına çıkan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sırp kaleci Lazar Mikovic sözleşmeyi kaptı... Galatasaray yönetiminin 19 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde 7+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.