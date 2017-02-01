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Mikovic’e 7+1 yıllık sözleşme

Cimbom denemeye aldığı 19 yaşındaki Sırp kaleciyi kadrosuna katmaya karar verdi

Mikovic’e 7+1 yıllık sözleşme
Bir süredir Florya'da deneme idmanlarına çıkan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sırp kaleci Lazar Mikovic sözleşmeyi kaptı... Galatasaray yönetiminin 19 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde 7+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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