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sezon sonu F.Bahçeli olacak!

Devre arasında Fener ve Trabzon anlaşamadı. Ekici’nin işi yeni sezona kaldı

Mehmet Ekici sezon sonu F.Bahçeli olacak!
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan Mehmet Ekici pazarlıklarında ara transfer döneminde bir sonuç çıkmadı.

TRABZON İZİN VERMEDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'nin mayıs ayı sonunda Sarı-Lacivertli kulübe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. F.Bahçe devre arası 2 milyon Euro teklif etti ama Trabzonspor Ekici'nin Fener'e gitmesine izin vermedi.

TRABZON'DA KADRO DIŞI
Trabzonspor için Beşiktaş ile anlaştı. Ancak Mehmet F.Bahçe'ye gitmek isteyince kadro dışı kaldı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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