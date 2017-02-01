Mehmet Ekici sezon sonu F.Bahçeli olacak!

Fenerbahçe ile Trabzonsporarasında yaşanan MehmetEkici pazarlıklarında ara transferdöneminde bir sonuç çıkmadı.
TRABZON İZİN VERMEDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'nin mayıs ayı sonunda Sarı-Lacivertli kulübe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. F.Bahçe devre arası 2 milyon Euro teklif etti ama Trabzonspor Ekici'nin Fener'e gitmesine izin vermedi.
TRABZON'DAKADRO DIŞI
Trabzonspor Mehmet Ekici için Beşiktaş ile anlaştı. Ancak Mehmet F.Bahçe'ye gitmek isteyince kadro dışı kaldı.
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