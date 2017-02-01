Jordan Ayew son anda yatmış

Ara transfer dönemini Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna katarak tamamlayan Galatasaray'ın son anda çok önemli bir yıldızı elinden kaçırdığı ortaya çıktı.



YÖNETİM ŞOK OLDU

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen forvet oyuncusu Jordan Ayew ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirlendi. Hatta Galatasaray'ın Afrika Kupası'nda bulunan Ganalı yıldızı Gabon'dan getirecek özel uçağı bile ayarladığı fakat son anda Swansea City'nin fiyat yükseltmesiyle transferin yattığı öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Sarı-Kırmızılı yönetimin büyük şok yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Transfer çalışmalarını çok gizli bir şekilde sürdüren yönetimin ara transferde elinden kaçırdığı Jordan Ayew için sezon sonunda birkez daha girişimde bulunması bekleniyor.