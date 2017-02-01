Jordan Ayew son anda yatmış

Galatasaray’ın Aston Villa formasını giyen Ganalı forvetle her konuda anlaştığı hatta özel uçak bile ayarladığı fakat son anda Swansea kulübünün fiyat yükseltmesi nedeniyle transferin yattığı ortaya çıktı
Ara transfer dönemini Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna katarak tamamlayan Galatasaray'ın son anda çok önemli bir yıldızı elinden kaçırdığı ortaya çıktı.
YÖNETİM ŞOK OLDU
Sarı-Kırmızılı yönetimin, PremierLig ekiplerinden Aston Villa'daforma giyen forvet oyuncusu JordanAyew ve kulübü ile her konudaanlaştığı belirlendi. Hatta Galatasaray'ın AfrikaKupası'nda bulunan Ganalı yıldızı Gabon'dangetirecek özel uçağı bile ayarladığı fakat son andaSwansea City'nin fiyat yükseltmesiyle transferinyattığı öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Sarı-Kırmızılıyönetimin büyük şok yaşadığı da gelen bilgilerarasında. Transfer çalışmalarını çok gizli birşekilde sürdüren yönetimin ara transferde elindenkaçırdığı Jordan Ayew için sezon sonunda birkezdaha girişimde bulunması bekleniyor.
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