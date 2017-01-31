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El Kaddouri müjdesi!

Trabzonspor’un El Kaddouri ile ön protokol imzaladığı iddia edildi. 10 numara pozisyonundaki oyuncunun açıklanması an meselesi

El Kaddouri müjdesi!
Trabzonspor Napoli takımında forma giyen Faslı oyuncu Omar El Kaddouri'ninde transferini sonlandırmak üzere. Bordo-Mavili kulübün, Faslı oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia iddia edildi. Napoli ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, onay alması halinde oyuncuyu Türkiye'ye getirecek. Devre arasında kadrosunu Olcay Şahan, Emanuel Mas, Joao Pereira, Hugo Rodallega ve Carl Medjani gibi isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 10 numara pozisyonunda oynayan El Kaddouri'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BUGÜN TÜRKİYE'YE GELEBİLİR
Sezon sonu Napoli'den ayrılacak olan oyuncu ile Trabzon'un ön protokol imzaladığı iddia edilirken, İtalya kulübüyle görüşmeleri son aşamaya gelindi. Kulübü onay verdiği takdirde Kaddouri'nin bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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