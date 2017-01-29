Efsane yeni yuvasında

Trabzonspor'dahasret bitiyor... Bordo-Mavililer Şenol GüneşKompleksi'nde Gaziantepspormaçıyla birlikte ilk sınavınaçıkıyor. Bordo-Mavililer Akyazımevkisindeki denizin dolgu işleminintamamlanmasının ardından24 Kasım 2013'te temeliatılan ve yapımı tamamlandıktansonra 18 Aralık 2016'da açılışıgerçekleştirilen Şenol GüneşKompleksi'ndeki yeni stadınabugün merhaba diyecek.
SPONSOR AÇIKLANACAK
Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden Trabzonspor, yeni stadındaki ilk maçını kazanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor taraftarının kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maçı büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta,maçtan önce stadın sponsorunuaçıklayacak.
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