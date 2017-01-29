Yol Durumu
  1. Tolgay ısrarı sürüyor
  2. Arena'da gol yağmuru!

Efsane yeni yuvasında

24 Kasım 2013’te temeli atılan Şenol Güneş Kompleksi’nde ilk mçaına çıkacak olan ’da heyecan büyük. Bordo-Mavililer yeni stada galibiyetle başlamak istiyor

Efsane yeni yuvasında
Trabzonspor'da hasret bitiyor... Bordo- Mavililer Şenol Güneş Kompleksi'nde Gaziantepspor maçıyla birlikte ilk sınavına çıkıyor. Bordo-Mavililer Akyazı mevkisindeki denizin dolgu işleminin tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına bugün merhaba diyecek.

SPONSOR AÇIKLANACAK
Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden , yeni stadındaki ilk maçını kazanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor taraftarının kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maçı büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, maçtan önce stadın sponsorunu açıklayacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar