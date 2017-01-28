Göksenin’den Melih’e: Sende yürek var mı?

F.Bahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, derbi öncesi "Çeşitli provokasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi" diyerek üstü kapalı olarak Ergin Ataman ve Göksenin Köksal'ı hedef almıştı. Olaylı derbinin ardından instagram hesabından açıklama yapan G.Saray kaptanı Göksenin, "İyi arkadaşım dediğin insan için "provokatör" diye açıklama yapıp, kamuoyunun önüne atmak çıkarcılıktan başka birşey değildir. Ergin Ataman hala Milli Takım'ı çalıştırıyor olsaydı bu açıklamaları yapabilir miydin? Öyle bir yüreğe sahip misin? Tabii ki değilsin. Kalp herkeste var, yürek başka bir şey" ifadesini kullandı.