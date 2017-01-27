Avni Aker’e galibiyetli veda

Trabzonspor Ziraat TürkiyeKupası'na veda etti. Gruptançıkma şansını 5. maçlarsonunda yitiren Bordo-MavililerH Grubu'nda oynadığı son maçındakonuk ettiği Konyaspor'u1-0 mağlup etmesine rağmenkupa dışında kaldı.
ONAZI ZORU BAŞARDI
Maça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor rakibi karşısında etkili oynamasına rağmen aradığı golü 38'de buldu. Olcay'ın yaptığı ortaya iyi yükselen N'Doye kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçti. 54'te Onazi topu boş kaleye gönderemeyerek mutlak bir golü kaçırdı. Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen kupa serüvenini tamamladı.
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