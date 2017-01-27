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Avni Aker’e galibiyetli veda

Avni Aker’deki son maçında Konyaspor’u N’Doye’nin golüyle devirdi. Ancak bu galibiyete rağmen kupaya veda etti.

Avni Aker’e galibiyetli veda
Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Gruptan çıkma şansını 5. maçlar sonunda yitiren Bordo-Mavililer H Grubu'nda oynadığı son maçında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen kupa dışında kaldı.

ONAZI ZORU BAŞARDI
Maça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor rakibi karşısında etkili oynamasına rağmen aradığı golü 38'de buldu. Olcay'ın yaptığı ortaya iyi yükselen N'Doye kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçti. 54'te Onazi topu boş kaleye gönderemeyerek mutlak bir golü kaçırdı. Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen kupa serüvenini tamamladı.
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