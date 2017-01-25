Rodallega bitti sıra Martinez’de

Trabzonspor, sonunda buyuk sıkıntı cektiği forvet hattına transferi gercekleştirdi. Gunler oncesinden anlaştığı Hugo Rodallega'ya dun imzayı attırdı. İstarbul'da başkan Muharrem Usta'nın yer aldığı imza toreninde Kolombiyalı futbolcu 2.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak bordo-mavili renklere katıldı. Trabzonspor bu transfer icin Akhisar'a 1.6 milyon Euro'nun yanında Mustafa Yumlu'yu da verdi. Kolombiyalı golcu bu sezon 800 bin Euro kazanacak. Her yıl icin icin 1.6 milyon Euro alacak. 31 yaşındaki golcü imza toreninden sonra yaptığı acıklamada, "Taraftarlar, beni heyecanlandıracak mesajlar atıyordu. Onlara teşekkur ediyorum. Çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmayı bekliyorum" dedi.



YARIM SEZON İÇİN 1 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Trabzonspor, Rodallega transferini bitirdikten sonra gozunu 10 numara Martinez'e dikti. Torino'da forma giyen Venezuelalı futbolcu Josef Martinez'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fırtına teklifini yaptı ve beklemeye cekildi. İtalyanlar'a 1 Milyon Euro teklif eden bordo-mavililer, satın alma opsiyonu olarak da sozleşmesine 2 Milyon Euro koymak istiyor.



2.5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Akhisar formasıyla başarılı maçlar çıkartan Rodallega, dün resmi sözleşmeyi imzalayarak Trabzonspor'un yeni golcüsü oldu.