Aslan parçaları farka koştu!

THY Avrupa Ligi 19. haftasında GalatasarayOdeabank, evinde İsrail temsilcisi MaccabiFOX'u 39 sayı farkla, 102-63 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 6. galibiyetini alırken,Maccabi ise 13. yenilgisini yaşadı.
CiMBOM iLK KEZ KAZANDI G.SARAY'da Diebler 21, Tyus 18, Micovve Pleiss 16'şar sayıyla farklı galibiyete katkıdabulundu. Öte yandan, İsrail temsilcisiyle tarihinde6. kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip,rakibine karşı ilk galibiyetini aldı.
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