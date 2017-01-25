Aslan parçaları farka koştu!

THY Avrupa Ligi 19. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla, 102-63 mağlup etti. Sarı- kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 6. galibiyetini alırken, Maccabi ise 13. yenilgisini yaşadı.



CiMBOM iLK KEZ KAZANDI

G.SARAY'da Diebler 21, Tyus 18, Micov ve Pleiss 16'şar sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu. Öte yandan, İsrail temsilcisiyle tarihinde 6. kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı ilk galibiyetini aldı.