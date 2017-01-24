Ya Sow ya Aboubakar dönecek

Afrika Kupası'nda Sow'lu Senegal, çeyrek finalde Aboubakar'lı Kamerun ile eşleşti. 28 Ocak'taki maçta elenen oyuncu, Beşiktaş-F. Bahçe arasındaki kupa derbisine yetişecek. Kamerun, Aboubakar'ın da 83. dakikada oyuna girdiği maçta ev sahibi Gabon ile 0-0 berabere kalarak tur için kendisine gereken 1 puan almayı başardı.



GÖZLER 28 OCAK'TA

Bu sonuçla Kamerun, Sow'un forma giydiği Senegal ile eşleşti. İki takım 28 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek ve kaybeden takım elenecek. Bu durumda Sow ya da Aboubakar'dan biri geri dönecek.