Güneş enerjisiyle çalışan Q7

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında Quaresma rüzgarı esti. Geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında kendisini oyundan alan Şenol Güneş'e tepki gösteren ve eldivenlerini hocasına fırlatan Portekizli futbolcu dün bambaşka bir hırsla oynadı. Bu hareketinden sonra Quaresma ile konuşup onu uyaran ve nasihatlarda bulunan Şenol Güneş'in yaptığı bu ince dokunuş Portekizli yıldızı Alanya önünde şaha kaldırdı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Quaresma farklı galibiyette başrol oynadı. Maçtan sonra Quaresma Güneş'le ilgili olarak, "Onunla bir problem yaşamadık. Örnek aldığım bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda bir sıkıntı yok. Zaten olamaz da. Uzun bir süre onunla çalışmak istiyorum" ifadesini kullandı.



DAHA ÇOK POZİSYON ÜRETEBİLİRDİK

Şenol Güneş maçtan sonra maç sonrasında Quaresma ile ilgili olarak, "Onun kalitesiyle ilgili bir sıkıntımız yok. İnişli çıkışlı hareketlerinden rahatsızım" dedi. Transferle de ilgili konuşan Güneş, "Şampiyonluk yarışının daha iyi olması için tabii ki takviyeye ihtiyacımız var. Oyun olarak iyi işleri 4-1'den sonra yapmadık. Daha çok pozisyon üretmeliydik. Konyaspor ve Karabükspor maçlarını geçersek daha olumlu düşünebilirim" ifadesini kullandı.



GOLLERE DEVAM EDECEĞİM

Alanyaspor maçında 1 gol atan Marcelo, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Aynı derecede zordu. Liderliğe yükseldik. İdmanlardan sonra bol bol kafa çalışıyorum. Gollerime devam etmek istiyorum" dedi.



SAKATLANAN CENK TOSUN KEYİFLERİ KAÇIRDI

KARTAL' da Cenk Tosun düşündürüyor. Beşiktaş'ın çok şey beklediği yıldız oyuncu Alanyaspor önünde takımını 1-0 öne geçirdikten sonra belindeki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkarıldı.



KONTROL EDİLECEK

36. dakikada yerini Tolgay'a bırakan Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi. Cenk'in oyundan yürüyerek çıkması teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.



TOLGAY ARSLAN'DAN AYRILIK İMASI

Alanyaspor maçında oyuna Cenk Tosun'un yerine giren Tolgay ayrılık imasında bulundu. Transfer söylentileri hakkında konuşan Tolgay, "Burada mutluyum. Ancak teklif gelmesi halinde ayrılabilirim" dedi.



TEKLİF ALMADIM

Transferde her şeyin olabileceğini vurgulayan Tolgay, "Gitme niyetim yok. Transferle ben ilgilenmiyorum. Menajerim ilgileniyor. Trabzonspor'u ben de duydum. Ancak bana bir teklif gelmedi. Konuşmak istemiyorum. Kulübümün yararına olacaksa bunu düşünürüm. Gelişmeleri bekliyorum" diye konuştu.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarları Alanyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. 1500'e yakın Siyah-Beyazlı taraftar tribünleri doldururken Beşiktaş'a büyük destek verdi. Tezahüratlarıyla futbolcuları coşturan Beşiktaşlı taraftarlar gollerden sonra sevincini daha da artırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma sonrasında da futbolcuları çağırarak takımı alkışladı.