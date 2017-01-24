Fenerbahçe kazan deplasmanında

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı start alıyor... 11 galibiyetle 5. sırada yer alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti bulunan UnicsKazan ile Rusya'da karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18.00'de başlayacak.
PLAY-OFF ŞANSI ÇOK AZ
Oynadığı 18 maçta sadece 5 galibiyet alabilen ve play-off şansını çok zora sokan GalatasarayOdebank ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel-Aviv'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 20.00.
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