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Fenerbahçe kazan deplasmanında

Kanarya, Rusya’da galibiyet arayacak. Bugün Galatasaray da evinde Maccabi FOX’u konuk edecek...

Fenerbahçe kazan deplasmanında
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı start alıyor... 11 galibiyetle 5. sırada yer alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti bulunan Unics Kazan ile Rusya'da karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18.00'de başlayacak.

PLAY-OFF ŞANSI ÇOK AZ
Oynadığı 18 maçta sadece 5 galibiyet alabilen ve play-off şansını çok zora sokan Galatasaray Odebank ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel-Aviv'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 20.00.
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