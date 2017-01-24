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F.Bahçe’de kupa startı verildi

Sarı-Lacivertliler Amed Sportif ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı

F.Bahçe’de kupa startı verildi
Fenerbahçe Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başakşehir karşısında maça ilk on birde başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar.
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