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Efsaneye yakışan veda

81 yaşında vefat eden G.Birliği Başkanı için Ankara’da önce bir tören düzenlendi. Efsane Başkan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Efsaneye yakışan veda
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında uc gun once hastaneye kaldırılarak yoğun bakım unitesine alınan ve pazar gunu de vefat eden G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav dun son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında yaşamını yitiren Cavcav icin dun once Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toren yapıldı.

BAŞBAKAN DA KATILDI
Cavcav, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan torene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım cenazede 'ın tabutunu omuzunda taşıdı. Ailesine de başsağlığı diledi.




BAŞKANLAR ONU YALNIZ BIRAKMADI
İlhan Cavcav'ın cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Ozbek, F.Bahce Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktorler, eski futbolcular spor ve siyaset dunyasından bir cok isim katıldı.
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