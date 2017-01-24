Efsaneye yakışan veda

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında uc gun once hastaneye kaldırılarak yoğun bakım unitesine alınan ve pazar gunu de vefat eden G.Birliği Başkanıİlhan Cavcav dun son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında yaşamını yitiren Cavcav icin dun once Beştepe İlhan CavcavTesisleri'nde toren yapıldı.
BAŞBAKAN DA KATILDI Cavcav, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından CebeciAsri Mezarlığı'nda defnedildi. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan torene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı MelihGökçek, Spor Genel Müdürü MehmetBaykan, Futbol Federasyonu BaşkanıYıldırım Demirören, Kulüpler BirliğiVakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve spordünyasının önemli isimleri katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım cenazede İlhan Cavcav'ın tabutunu omuzunda taşıdı. Ailesine de başsağlığı diledi.
BAŞKANLAR ONU YALNIZ BIRAKMADI İlhan Cavcav'ın cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Ozbek, F.Bahce Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktorler, eski futbolcular spor ve siyaset dunyasından bir cok isim katıldı.
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