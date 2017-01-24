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Amed taraftarı alınmayacak

F.Bahçe ile Amed arasındaki kupa maçına rakip taraftarın seyircisi alınmayacak

Amed taraftarı alınmayacak
Fenerbahçe'nin yarın Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı kupa maçına rakip taraftarların alınmayacağı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı kararları kapsamında 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak F.Bahçe-Amed maçına taraftarlar alınmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyururuz" ifadesi kullanıldı.
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