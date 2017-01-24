4-1 kere maşallah

Kartal şov yaptı, zirveye çıktı... Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş, 17 haftalık aradan sonra ligde liderliğe yükseldi... 7. dakikada hızlı gelişen Vagner Love, Fabricio ile karşı karşıya kaldı ama kötü vurdu. 13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Cenk Tosun çok güzel bir kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. 26. dakikada Vagner Love'ın, Fabricio'yu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleye yönelen topu Tosic son anda uzaklaştırdı. 39. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tolgay'ın ara pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel, kaleci Zlamal ve iki defans oyuncusunu geçip skoru 2-0 yaptı.



ÜST ÜSTE İKİ PENALTI GOLÜ GELDİ

Beşiktaş 2. yarıya da fırtına gibi başladı. 47. dakikada kazanılan penaltıyı Quaresma ağlara yolladı: 0-3. 53. dakikada bu kez Alanya penaltı kazandı. Love penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye indirdi: 1-3. 63. dakikada Guerrier'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 74. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda çok iyi yükselen Marcelo skoru 4-1 yaptı. 84. dakikada Quaresma'nın pasında Tosic'in dokunuşu direkten döndü ve karşılaşma 4-1 sona erdi.



DİPTEKİLERE ACIMIYOR

Ligde kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor önünde rahat ve farklı bir galibiyet alan Beşiktaş son zamanlarda bir özelliği ile dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı son 19 maçta tam 18 kez kazandı. Beşiktaş dün de Alanya'ya karşı bu geleneğini sürdürdü.



YİNE ALANYA YİNE ZİRVE

Süper Lig'de 17 haftalık aradan sonra liderlik keyfini yaşayan Beşiktaş'a Alanyaspor galibiyetleri 3 puandan fazlasını getiriyor... Kartal 1. haftada da Alanya galibiyeti sonrası zirveye çıkmıştı.



BABEL 622 GÜN SONRA LİGDE GOLÜNÜ ATTI

İspanyol kulübü Deportivo La Coruna'dan transfer edilen Ryan Babel siftahı Alanya'da yaptı... Dün geceki maçının ilk yarısında çok şık bir gole imzasını atan Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları sarstı. Babel ayrıca Süper Lig'de 622 gün sonra golle tanıştı. Yıldız futbolcu son olarak 12 Mayıs 2015'te Kasımpaşa formasıyla Balıkesir'e gol atmıştı. Maçtan sonra duygularını paylaşan Babel, "İlk golümü buldum, çok mutluyum. Umarım devamı da gelir" diye konuştu.



ALANYA'YI ÇOK SEViYOR

Skoru 2-0 yapan golde Ryan Babel'e çok şık bir pas yapan Tolgay Arslan ilk yarıdaki maçta da iki asist yapmıştı. Yıldız futbolcu dün sahanın en iyilerinden birisiydi.



