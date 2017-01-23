Zirvede Fener tufanı

Fenerbahçe haftanın maçında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler maça çok hızlı başladı... Henüz 3. dakikada Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu kullandıktan sonra Kjaer, ceza sahası içindeki Fernandao'yu gördü. Ancak Epureanu araya girerek tehlikeyi önledi.
EMRE'YE ÇARPIP AĞLARA GİTTİ 28. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı ve top diğer kanada açıldı. Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Alper ceza sahasında topla buluştu ve pasını geriden gelen Ozan'a verdi. Ozan'ın şutu Emre Belözoğlu'na çarparak ağlara gitti. 32'de Başakşehir tehlikeli geldi. Mossoro'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
FERNANDAO PENALTI KAÇIRDI
Başakşehir 41'de etkili geldi. Mossoro'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in vuruşu savunmadan geri döndü. 51'de Caiçara'nın sağ kanattan pasında Visca'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Volkan'da kaldı. 72. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası içinde Fernandao'ya şarjını hakem penaltı olarak yorumladı. Penaltıyı kullanan Fernandao topu Volkan Babacan'a nişanladı. 90'da hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens sol kanattan topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Karavayev'in vuruşu üstten dışarıya gitti. 90+2'de Van Persie yüzde 100'lük golü kaçırdı.
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