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Trabzonspor 10 numarayı bitiriyor

Bordo-Mavili yönetim Celta Vigo’nun Şilili 10 numara için pazarlığa başladı

Trabzonspor 10 numarayı bitiriyor
Trabzonspor Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili 10 numara Fabian Orellana ile ilgileniyor. Sağ kanatta da oynayabilen oyuncunun menajerlerinin Bordo- Mavili yönetime olumlu yanıt verdiği bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği bonservis bedelinde indirim olmazsa kiralama yolunun seçileceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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