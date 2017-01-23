Trabzonspor 10 numarayı bitiriyor

Trabzonspor Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili 10 numara Fabian Orellana ile ilgileniyor. Sağ kanatta da oynayabilen oyuncunun menajerlerinin Bordo- Mavili yönetime olumlu yanıt verdiği bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği bonservis bedelinde indirim olmazsa kiralama yolunun seçileceği öğrenildi.