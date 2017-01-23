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Penaltı çok konuşuldu!

Penaltı çok konuşuldu!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao, ceza sahasına girdikten sonra Başakşehirli Eren Albayrak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyondan sonra hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. Eski hakemlerden Mustafa Çulcu, Bülent Yıldırım'ın verdiği penaltıyla ilgili olarak, "Komik bir penaltı" yorumunu yaptı.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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