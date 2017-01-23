Maçı kazanan yüreğimiz oldu

BİREYSEL DEĞİL TAKIM PERFORMANSI ÖNEMLİ
Bundan sonra her maçta minimum mücadelelerinin bu maç kadar olmasını isteyen Advocaat, sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası en iyi maçımız değildi. Ancak takımımız sahada çok mücadele etti. Benim için bireysel performanstan çok takımın performansı önemli. Bazı oyuncularımızı iyi değildi ama hepsi de ellerinden geleni yapıp savaştılar" Dick Advocaat, 54. dakikada Başakşehirli oyuncunun ceza sahasında eline çarpan pozisyon için de penaltı yorumunu yaptı.
OZAN: GOL ATACAĞIMI VOLKAN AĞABEY SÖYLEDİ
F.Bahçe'de dün galibiyet golünü atan Ozan Tufan, maç sonrası şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Dün uyuyordum... Bir mesaj geldi. Volkan Demirel ağabey yan odadan mesaj attı. Bana; 'Yarın golün var, hadi uyu' dedi. Bugün de sabahtan bu yana bana 'Golün var' diyordu. Golümü attım" açıklamalarını yaptı.
VOLKAN: SEZONUN İLK FİNALİNİ OYNADIK
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe kaptanı ve file bekçisi Volkan Demirel, "Puan kaybına tahammülümüz yoktu. Bundan sonra her maçımızı final. Biz bu gece ilk finalimizi kazandık" dedi
BAŞAKŞEHİR İYİYDİ
Volkan sözlerine şöyle devam etti: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmemiz gerekiyor. Burada galibiyetin en önemli etkeni taraftarımızdı. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Çok iyi takımlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaybettiğimiz maçlara bakacak olursak genelde ligin alt sırasında olan takımlar.
DİCK ADVOCAAT'TAN 3 ROTASYON!
Advocaat geçen hafta oynadıkları Adanaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.
2 SAKAT VAR...
Aatıf, Mehmet Topal ve Neustadter'in yerine Salih Uçan, Alper Potuk ve Kjaer'i ilk 11'de görevlendirdi. Sarı-Lacivertli ekipte Aatıf ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle dün gece kadroda yer almadılar.
FENER'DE BÜYÜK İSYAN: KARTA ŞARTLANMIŞ
Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma sonrasında adeta isyan ettiler. Sarı- Lacivertli futbolcular, "Bu işin bir ayarı ölçüsü olmalı. Her itiraz her faul sarı kat olamaz. Bu bize has bir uygulama mı" diyerek isyan ettiler. Fenerbahçe'de dün ilk yarıda Ozan, Lens, Fernandao ve Josef, 2. yarıda ise Alper ve Karavayev sarı kart gördü.
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