Yol Durumu
  1. Zirvede Fener tufanı

Beşiktaş kazanırsa lider olacak!

Beşiktaş kazanırsa lider olacak!
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle Beşiktaş'a gün doğdu. Siyah-beyazlılar, bugün Alanyaspor deplasmanında 3 puanı kaparsa Süper Lig'de liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak. Kara Kartal, Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar