Yanal: Galibiyet alışkanlık olsun

Teknik direktor Ersun Yanal dunku idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrubeli hoca, "Ust sıralara tırmanmak istiyorsak galibiyet serisi lazım. Kazanmak alışkanlık haline gelmeli. Bu nedenle Kasımpaşa macı hayati onem taşıyor" ifadesini kullandı.