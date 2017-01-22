Türkiye’de hakemlik şansı kalmadı

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabükspor maçından sonra Cüneyt Çakır ile ilgili çok ağır ifadeler kullandı. "Cüneyt Çakır'a artık kimse güvenmiyor" diyen Nazifoğlu, "Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiyor" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu, "İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler. Bizim de bireysel hatalarımız vardı. Cüneyt hocaya artık hiçbir futbolcu ve yönetici güvenmiyor. İnanmadığı ve görmediği bir pozisyonda lehimize olan bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabükspor taraftarının baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem. Çakır'ın o kararları vereceğini biliyorduk" dedi.



RIEKERINK'E SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

Nazifoğlu'nun en çarpıcı ifadesi ise "Çakır'ın artık bu ülkede hakemlik yapma şansı kalmamıştır" sözleriydi. Levent Nazifoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Mutsuz olduğunu söyledi. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söyledi. Chedjou'nun durumu bu hafta belli olur, yönetim kurulunda konuşacağız. Maçtan sonra herkesin görüş bildirmesi kolay. Ne yapalım şimdi? Hocamız var. Onun kararlarına saygı duymak zorundayız"







ELLE OYNADIN MI YASİN?

Karabük ile G.Saray arasındaki maçta Cüneyt Çakır'ın kararları çok tartışıldı. Yasin'in golünden önce Karabüklü futbolcular tecrübeli oyuncunun topu elle kontrol ettiğini iddia etti. Çakır, golü verdikten sonra Yasin'in yanına koştu ve "Elle oynadın mı Yasin?" diye sordu. Bu soru da çok tartışıldı. Yasin maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kesinlikle elle oynamadım. Topu göğsümle düzelttim" ifadelerini kullandı.

