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Riekerink: Verilen penaltıya çok şaşırdım

Riekerink: Verilen penaltıya çok şaşırdım
Karabük yenilgisi sonrası konuşan G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, "Bir penaltıdan ziyade, bize faul çalınması gerekiyordu. Hakemin verdiği karar beni çok şaşırttı. Maçı bitirecek fırsatları yakaladık. Ancak golü bulamadık" dedi.
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