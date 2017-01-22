Riekerink: Verilen penaltıya çok şaşırdım

Karabük yenilgisi sonrası konuşan G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, "Bir penaltıdan ziyade, bize faul çalınması gerekiyordu. Hakemin verdiği karar beni çok şaşırttı. Maçı bitirecek fırsatları yakaladık. Ancak golü bulamadık" dedi.