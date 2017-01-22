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Konyaspor, Rize’ye geçit vermedi

Geçen hafta G.Saray’a yenilen Konya, Rize’yi zor da olsa devirdi

Konyaspor, Rize’ye geçit vermedi
Konyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Galatasaray önünde aldığı yenilgiyi telafi etti. Evsahibi takım maçın 8. dakikasında Milosevic'in golüyle 1-0'lık üstünlük yakaladı. 35'te sahneye çıkan Recep Niyaz skora 1-1'lik denge getirdi. İlk devre karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. 2. yarının 59. dakikasında sahneye çıkan Bajic skoru 2-1 yaptı. Konyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
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