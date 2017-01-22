Yol Durumu
  1. Süper Lig’de 2 maç daha var
  2. Fener için kırılma anı

Fener’e kontra yemek yasak!

Ligin en iyi ani atağa çıkan takımı olan Başakşehir için önlem alındı. Savunmadaki ilk hedef, Emre’ye yakın oynayıp hızlı atağı başlatan paslarına engel olmak

Fener’e kontra yemek yasak!
Fenerbahçe'nin bu akşam lider Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir taktikle sahada olacağının şifreleri yavaş yavaş çözülmeye başladı. Mutlak 3 puanı hedefleyen Fenerbahçe kanatları kullanarak Başakşehir'in savunma dengesini bozmaya çalışacağı belirtilirken, takım savunması anlamında da bir takım tedbirlerinin olduğu ifade edildi. Başakşehir'in ligin en iyi kontrata çıkan takımı olduğunu ve bunu futbolcularının kafasına kazdığı belirtilen Dick Advocaat, rakip alanda kaptırılan toplara dikkat çekti.

EMRE'YE PAS ATTIRMAYIN!
Hollandalı teknik adamın, hızlı hücumlarda ilk pası atan isim olan Emre Belözoğlu'na yakın oynanmasını istediği ve bu şekilde ani hücumların etkisini azaltmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Hava hakimiyeti olan Mehmet Batdal için de bir takım tedbirler olacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar