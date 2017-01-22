Fener’e kontra yemek yasak!

Fenerbahçe'nin bu akşam lider MedipolBaşakşehir karşısında nasıl bir taktiklesahada olacağının şifreleri yavaş yavaşçözülmeye başladı. Mutlak 3 puanı hedefleyenFenerbahçe kanatları kullanarak Başakşehir'insavunma dengesini bozmaya çalışacağıbelirtilirken, takım savunması anlamında dabir takım tedbirlerinin olduğu ifade edildi. Başakşehir'inligin en iyi kontrata çıkan takımıolduğunu ve bunu futbolcularının kafasınakazdığı belirtilen Dick Advocaat, rakip alandakaptırılan toplara dikkat çekti.
EMRE'YE PAS ATTIRMAYIN! Hollandalı teknik adamın, hızlı hücumlarda ilk pası atan isim olan Emre Belözoğlu'na yakın oynanmasını istediği ve bu şekilde ani hücumların etkisini azaltmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Hava hakimiyeti olan MehmetBatdal için de bir takım tedbirler olacak.
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