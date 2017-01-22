Fener’e kontra yemek yasak!

Fenerbahçe'nin bu akşam lider Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir taktikle sahada olacağının şifreleri yavaş yavaş çözülmeye başladı. Mutlak 3 puanı hedefleyen Fenerbahçe kanatları kullanarak Başakşehir'in savunma dengesini bozmaya çalışacağı belirtilirken, takım savunması anlamında da bir takım tedbirlerinin olduğu ifade edildi. Başakşehir'in ligin en iyi kontrata çıkan takımı olduğunu ve bunu futbolcularının kafasına kazdığı belirtilen Dick Advocaat, rakip alanda kaptırılan toplara dikkat çekti.



EMRE'YE PAS ATTIRMAYIN!

Hollandalı teknik adamın, hızlı hücumlarda ilk pası atan isim olan Emre Belözoğlu'na yakın oynanmasını istediği ve bu şekilde ani hücumların etkisini azaltmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Hava hakimiyeti olan Mehmet Batdal için de bir takım tedbirler olacak.