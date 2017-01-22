Fenerbahçe TED’i farklı devirdi

Erkekler Basketbol Ligi'nde F.Bahçe, TED Ankara'yı 89-76 yendi. Ligde diğer sonuçlar ise şöyle: Tofaş-Karşıyaka: 80-86, G.Antep- İstanbul BBSK : 62-61, Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise alınan sonuçlar şöyle: ASKİ: İstanbul Üniversitesi: 75-82, Osmaniye- Girne Üniversitesi: 75-60, MBK Doğuş-Galatasaray: 66-76, Beşiktaş-Mersin BŞB: 68-54.