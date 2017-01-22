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Fenerbahçe TED’i farklı devirdi

Erkekler Basketbol Ligi’nde F.Bahçe üstün bir oyundan sonra TED Ankara’yı mağlup etmeyi bildi

Fenerbahçe TED’i farklı devirdi
Erkekler Basketbol Ligi'nde F.Bahçe, TED Ankara'yı 89-76 yendi. Ligde diğer sonuçlar ise şöyle: Tofaş-Karşıyaka: 80-86, G.Antep- İstanbul BBSK : 62-61, Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise alınan sonuçlar şöyle: ASKİ: İstanbul Üniversitesi: 75-82, Osmaniye- Girne Üniversitesi: 75-60, MBK Doğuş-Galatasaray: 66-76, Beşiktaş-Mersin BŞB: 68-54.
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