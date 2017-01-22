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seriye bağladı

Kırmızı-Siyahlılar, Balıkesir engelini 3-2’yle geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı...

Eskişehirspor seriye bağladı
TFF 1. Lig'de haftaya averajla lider giden Eskişehirspor evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı- Siyahlılar 15. dakikada Ofoedu ile 1-0 one gecti. 59 ve 61. dakikalarda sahne alan Mezenga farkı 3'e cıkardı. 80'da Abdulkadir ve 85'te Burak'ın golleriyle skor bir anda 3-2'ye gelse de Eskişehir kazanmayı bildi. Ev sahibi ekipte Ramazan 90'da kırmızı gordu.
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