En kritik pazartesi!

Fenerbahçe, Jose Sosa tranfserinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor.
İKNA EDİLMESİ GEREK
Fenerbahçe yönetimi, "Beni bonservisimlebirlikte transfer edin. Kiralıkolarak gelmek istemiyorum" diyenArjantinli yıldızı ikna etmeye çalışırkenyarın çok önemli bir görüşmenin gerçekleşeceğibelirtildi. Fenerbahçe yönetimibu görüşmede nihai amaçlarının kendisinibonservisiyle birlikte transfer etmekolduğunu ancak UEFA ile yapılan malianlaşma gereği şu anda kendisini satışopsiyonuyla birlikte kiralamak zorundaolduklarını söyledi.
HER AN İSTANBUL'A GELEBİLİR
Eğer Sosa, Fenerbahçe yönetimi tarafından ikna edilirse apar topar İstanbul'a getirilecek ve kendisiyle sözleşme imzalanacak.
HERNANES STEPNEDE
Eğer Sosa kiralık olarak Fenerbahçe'yetransfer edilemezse Juventus'un31 yaşındaki Brezilyalı 10 numarasıHernanes için devreye girilecek. Hernanes28 kez Brezilya Milli Takımforması giymiş bir isim.
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