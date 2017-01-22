En kritik pazartesi!

Fenerbahçe, Jose Sosa tranfserinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor.



İKNA EDİLMESİ GEREK

Fenerbahçe yönetimi, "Beni bonservisimle birlikte transfer edin. Kiralık olarak gelmek istemiyorum" diyen Arjantinli yıldızı ikna etmeye çalışırken yarın çok önemli bir görüşmenin gerçekleşeceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi bu görüşmede nihai amaçlarının kendisini bonservisiyle birlikte transfer etmek olduğunu ancak UEFA ile yapılan mali anlaşma gereği şu anda kendisini satış opsiyonuyla birlikte kiralamak zorunda olduklarını söyledi.



HER AN İSTANBUL'A GELEBİLİR

Eğer Sosa, Fenerbahçe yönetimi tarafından ikna edilirse apar topar İstanbul'a getirilecek ve kendisiyle sözleşme imzalanacak.



HERNANES STEPNEDE

Eğer Sosa kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer edilemezse Juventus'un 31 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Hernanes için devreye girilecek. Hernanes 28 kez Brezilya Milli Takım forması giymiş bir isim.