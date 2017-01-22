1 kişi fazla oynadı!

Galatasaray, Karabük deplasmanında çok kötü bir mücadele sergiledi. Bu mücadele rakamlara da yansıdı. Galatasaray takım halinde dün 105 km. koşarken, Karadeniz ekibinde bu rakam 119 km. idi.
TARAFTAR ÇOK KIZDI
Aradaki 14 km.'lik koşu farkı, "Karabüksahada 12 kişiydi, Galatasarayise 11 kişiyle mücadeleetti" yorumlarına neden oldu. Karabükspor,sezonun en iyi rakamlarındanbirine ulaşırken, sarı-kırmızılıoyuncuların bitkin halleri isesosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarınıda çok kızdırdı.
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