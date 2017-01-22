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1 kişi fazla oynadı!

Karabüklü futbolcular, dün sahada basmadık yer bırakmadı. Takım halinde 119 km. koştular. G.Saray’da ise bu rakam 105 km. idi... 14 km.’lik fark, “Karabük 1 kişi fazla oynadı” dedirtti

1 kişi fazla oynadı!
Galatasaray, Karabük deplasmanında çok kötü bir mücadele sergiledi. Bu mücadele rakamlara da yansıdı. Galatasaray takım halinde dün 105 km. koşarken, Karadeniz ekibinde bu rakam 119 km. idi.

TARAFTAR ÇOK KIZDI
Aradaki 14 km.'lik koşu farkı, "Karabük sahada 12 kişiydi, Galatasaray ise 11 kişiyle mücadele etti" yorumlarına neden oldu. Karabükspor, sezonun en iyi rakamlarından birine ulaşırken, sarı-kırmızılı oyuncuların bitkin halleri ise sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarını da çok kızdırdı.
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