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Uçar: Başarımız asla tesadüf değil

Uçar: Başarımız asla tesadüf değil
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya çok yaklaşan Gümüşhanespor'da Asbaşkan , çarpıcı açıklamalar yaptı. Uçar, "Kupadaki başarımız asla tesadüf değil. 2. Lig'de de zirvedeyiz" dedi. Asbaşkan Uçar, "Gümüşhane, küçük bir yer ama altyapısıyla ve finansıyla güçlü bir takımız. Süper Lig'i kesinlikle hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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