Sağır&dilsiz taraftara küfür cezası

Sivas’ta yaşayan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer’in passolig’i Adana Demirspor maçında küfür ettiği gerekçesiyle 1 maçlığına iptal edildi. Biçer, “Hayatımda ilk kez böyle bir cezayla karşı karşıya kaldım” dedi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği ceza 'yok artık' dedirtti... TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demir maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Maraton Alt Tribün D Blok,Maraton Üst Tribün D Blok ve GüneyAlt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin passolig kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maça girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi. Biçer'in passolig'i 1 maçlığına iptal edildi. Hayatında ilk kez böyle bir ceza aldığını söyleyen İlhan Biçer, "Tribünden sahaya bir şeyler fırlatsam, bir şey demezdim ama küfürden ceza almam yanlış. Çok üzüldüm" dedi.
ŞANSINIDENEYECEK!
Aldığı cezayla şok olan İlhan Biçer, "Bolu maçına gitmek isterdim. Ama pazar günü yine de stada gidip içeri girmeyi deneyeceğim" diye konuştu.
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