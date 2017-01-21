Yol Durumu
  1. Kjaer’de umut ışığı
  2. Fener başkanı gidecek diyorsa gitmeli!

kırmızı iptalini reddetti

, İsmail Köybaşı’nın kupa maçında gördüğü kırmızı kartın iptali başvurusunu reddetti

PFDK kırmızı iptalini reddetti
PFDK, G.Birliği ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı'ya verilen kırmızı kartın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Açıklamada "Disiplin talimatının 86/2 ve 86/3 maddesi uyarınca taliben reddine karar verilmiştir" denildi.
Etiketler:
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar