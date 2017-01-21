PFDK kırmızı iptalini reddetti

PFDK, G.Birliği ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı'ya verilen kırmızı kartın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Açıklamada "Disiplin talimatının 86/2 ve 86/3 maddesi uyarınca taliben reddine karar verilmiştir" denildi.