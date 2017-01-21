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: Yıldırım’ın sözleri doğru

Aziz Yıldırım’ın altyapı ile ilgili sözlerinin doğru olduğunu söyleyen Albayrak, Talisca’nın tapusunu almak istediklerini açıkladı

Metin Albayrak: Yıldırım’ın sözleri doğru
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kartal Yuvası mağazasının açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

TRANSFER YAPMAYIZ!
Albayrak, "Talisca, 2 sene bizim oyuncumuz. 2 yıllık kontratımız var, gitmesi gibi bir durum yok. Bizde çok mutlu Talisca, başkana da söyledi. Burayı çok seviyor. Biz de onu hem futbolculuğuyla hem de kişiliğiyle çok seviyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın altyapı ile ilgili açıklamaları doğru. Türkiye'de oradan gelen oyuncu yok. Türkiye'de altyapıda gelecek vadeden oyuncu sayısı çok az" ifadesini kullandı. Forvet transferi de değerlendiren Albayrak, "Cenk ve Aboubakar'dan memnunuz. Maddi şartlar oluşursa transfer yapmayız" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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