Karabük’ü de devir baskıyı hissettir

Ligde ikinci yarıya Konya'da aldığı kritik galibiyetle başlayan Galatasaray bu akşam da zorlu Karabük deplasmanına çıkacak.



ÇOK ÖNEMLİ SINAV

Sarı-Kırmızılılar birkez daha üç puanı alarak şampiyonluk yolundaki rakiplerine çok sert bir mesaj göndermeyi hedefliyor. Cimbom ayrıca Karabük'ten galibiyetle dönmesi halinde sezonun geri kalanında önemli bir fikstür avantajının da sahibi olacak.



ASLAN SNEIJDER'SİZ!

Galatasaray'da Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Koray Günter ve Cavanda'nın sakatlıkları buluyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Sneijder de takımdaki yerini alamayacak.