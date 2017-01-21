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Karabük’ü de devir baskıyı hissettir

, Konya’nın ardından bu akşam Karabük’te de kazanarak zirve yarışındaki rakiplerine sert bir mesaj yollamayı hedefliyor. Cimbom 3 puanı alırsa fikstür avantajının da sahibi olacak...

Karabük’ü de devir baskıyı hissettir
Ligde ikinci yarıya Konya'da aldığı kritik galibiyetle başlayan Galatasaray bu akşam da zorlu Karabük deplasmanına çıkacak.

ÇOK ÖNEMLİ SINAV
Sarı-Kırmızılılar birkez daha üç puanı alarak şampiyonluk yolundaki rakiplerine çok sert bir mesaj göndermeyi hedefliyor. Cimbom ayrıca Karabük'ten galibiyetle dönmesi halinde sezonun geri kalanında önemli bir fikstür avantajının da sahibi olacak.

ASLAN SNEIJDER'SİZ!
Galatasaray'da Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Koray Günter ve Cavanda'nın sakatlıkları buluyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Sneijder de takımdaki yerini alamayacak.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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