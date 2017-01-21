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sürprizi

Sosa ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Juventus’ta yedek oturan Brezilyalı ile de görüştü. Yıldız futbolcu “Gelirim” yanıtı verdi.

Hernanes sürprizi
İtalya'da çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Jose Sosa'yı ikna etmeye çalışırken, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, iki sezondur transfer listesinde yer alan ancak bir türlü bitiremediği Hernanes ile bir kez daha temasa geçti. Juventus'ta bu sezon yedek kalan ve ilk 11'e girmekte zorlanan Brezilyalı yıldızın Sarı-Lacivertliler'in teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ancak Sosa ile bir kez daha görüşecek olan Fenerbahçeli yöneticiler, Arjantinli oyuncuyu ikna edemezse hem Juventus, hem de Hernanes ile masaya oturacak. Sosa'ya 2.5 yıl için 15 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yarına kadar süre verdiği öğrenildi.

JUVENTUS DA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
Juventus'un da Hernanes'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı yıldız futbolcuyu devre arasında satış opsiyonu ile bir kulübe satmayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçeli yöneticiler, Sosa'dan bugün olumsuz bir yanıt alırsa, Hernanes için Juventus'a kiralık teklifi yapacak. Brezilyalı yıldıza da yarım sezon için 2 milyon Euro önerecek. Fenerbahçe Yönetimi, 2-3 gün içinde orta sahadaki krizi çözüp transferi noktalamayı planlıyor.

TEK SORUNU VAR: İSTİKRARSIZ!
Hernanes çok büyük bir yetenek... Brezilya futbolunun yetiştirmiş olduğu en özel 10 numaralardan biri. Ancak, Juventus'a transfer olduğu 2015'ten bu yana sadece 15 maça çıkabildi. Oynadığı maçlarda ise rakip fileleri sadece 1 kez sarsabildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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