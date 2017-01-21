Fener başkanı gidecek diyorsa gitmeli!

Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Aziz Yıldırım'ınTFF'ye yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili eski başkanlardan Ali Şen düşüncelerini paylaştı. Radyospor'a konuşan Ali Şen, "Fenerbahçe başkanı,'TFF gitsin' diyorsa gidecek.Gitmiyorsa o zamansöylemeyeceksin o lafı. TFFgidecek' dediğimde ertesigün giderdi. Şu saatte gidecekderdim, giderdi. Omakamın gücünü kullanacaksın." ifadelerini kullandı.
BEN 'SOSA' DERİM Ali Şen ayrıca transferi gündemde olan Mehmet Ekici ve Jose Sosa hakkında, "MehmetEkici mi, Sosa mı dersen açıkara Sosa derim." dedi.
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