Fener başkanı gidecek diyorsa gitmeli!

Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Aziz Yıldırım'ın TFF'ye yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili eski başkanlardan Ali Şen düşüncelerini paylaştı. Radyospor'a konuşan Ali Şen, "Fenerbahçe başkanı, 'TFF gitsin' diyorsa gidecek. Gitmiyorsa o zaman söylemeyeceksin o lafı. TFF gidecek' dediğimde ertesi gün giderdi. Şu saatte gidecek derdim, giderdi. O makamın gücünü kullanacaksın." ifadelerini kullandı.



BEN 'SOSA' DERİM

Ali Şen ayrıca transferi gündemde olan Mehmet Ekici ve Jose Sosa hakkında, "Mehmet Ekici mi, Sosa mı dersen açık ara Sosa derim." dedi.