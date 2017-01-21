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Cimbom’un 41 hesabı

4. yıldızı 77 puanla takan 17 haftada en az 41 puan alıp şampiyon olmak istiyor

Cimbom’un 41 hesabı
Dördüncü yıldızı 77 puanla takan Galatasaray'da ikinci yarıda hedef 41 puan toplamak ve sezon sonunda yine 77 puanla şampiyon olmak... Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı derbileri Arena'da oynamayı avantaj gören Hollandalı hoca 17 haftalık periyotta minimum 13 galibiyet hedefi ortaya koydu. 77 puanın şampiyonluk için yeterli olacağına inanan Riekerink 4. yıldızın takıldığı 2014-15 sezonunu 77 puanla tamamladığını dikkate aldı. Galatasaray'ın teknik patronu Konya'dan sonra Karabük deplasmanından da galibiyetle dönülmesi halinde zirve yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerine inanıyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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