Beni satmazsanız bağlarımı kopartırım

Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri PayetKulübü West Ham'ı "Ya bırakırsınız yada kendimi sakatlarım" diye tehdit etti. Payet, 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor. Payet, takımdan bir an önce ayrılmak istiyor.
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