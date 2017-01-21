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Beni satmazsanız bağlarımı kopartırım

Bu sözlerin sahibi West Ham’ın yıldız oyuncusu ...

Beni satmazsanız bağlarımı kopartırım
Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri Payet Kulübü West Ham"Ya bırakırsınız ya da kendimi sakatlarım" diye tehdit etti. Payet, 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor. Payet, takımdan bir an önce ayrılmak istiyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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