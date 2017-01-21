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Başakşehir sezonun finali gibi olacak!

, “Kötü puanlar kaybettik. Başakşehir maçı çok önemli hale geldi. Bu maçı kazanıp iddiamızı ortaya koyacağız. Aksi halde işler daha da zorlaşır” dedi

Başakşehir sezonun finali gibi olacak!
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, pazar akşamı lider Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın sezon finali gibi bir karşılaşma olacağını söyledi.

YENMEK ZORUNDAYIZ
Puan cetvelindeki tablodan hiç memnun olmadıklarını belirten tecrübeli file bekçisi sözlerine şöyle devam etti: "Bu maçı kazanıp şampiyonluktaki iddiamızı ortaya koyacağız. Aksi halde işler daha da zolaşır. Çok kötü puanlar kaybettik ve artık tahammülümüz kalmadı. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup Başakşehir'i yeneceğiz."
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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