Başakşehir sezonun finali gibi olacak!

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, pazar akşamı lider Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın sezon finali gibi bir karşılaşma olacağını söyledi.



YENMEK ZORUNDAYIZ

Puan cetvelindeki tablodan hiç memnun olmadıklarını belirten tecrübeli file bekçisi sözlerine şöyle devam etti: "Bu maçı kazanıp şampiyonluktaki iddiamızı ortaya koyacağız. Aksi halde işler daha da zolaşır. Çok kötü puanlar kaybettik ve artık tahammülümüz kalmadı. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup Başakşehir'i yeneceğiz."