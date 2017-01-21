Başakşehir sezonun finali gibi olacak!

Fenerbahçekaptanı Volkan Demirel, pazarakşamı lider Medipol Başakşehir ileoynayacakları maçın sezon finali gibibir karşılaşma olacağını söyledi.
YENMEK ZORUNDAYIZ
Puan cetvelindeki tablodan hiç memnun olmadıklarını belirten tecrübeli file bekçisi sözlerine şöyle devam etti: "Bu maçı kazanıp şampiyonluktakiiddiamızı ortaya koyacağız.Aksi halde işler daha da zolaşır.Çok kötü puanlar kaybettikve artık tahammülümüz kalmadı.Varımızı yoğumuzuortaya koyup Başakşehir'iyeneceğiz."
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