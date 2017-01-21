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Başak şehir için start verildi

F.Bahçe 1 günlük iznin ardından dün 1 saat 10 dakika süren bir çalışma yaptı

Başak şehir için start verildi
Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından, yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla başladı. 1 saat 10 dakika süren çalışmada dar alanda hücum-defans organizasyonları çalışıldı. İdman, taktik çift kale maçla sona erdi.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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