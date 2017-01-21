2. ve 3. Lig’e maddi destek müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir kararın daha altına imza attı. Başkent'teki 2 ve 3'üncü Lig kulüp başkanları ve temsilcileriyle yapılan toplantıda, Spor Toto 2. Lig kulüplerine 200'er, 3. Lig kulüplerine ise 150'şer bin TL nakdi yardım yapma kararı alındı.
BAKAN DA KATILDI
Toplantıya Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, Futbol Federasyonu BaşkanıYıldırım Demirören, GençlikSpor Genel Müdürü Mehmet Baykanve kulüp temsilcileri katıldı.
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