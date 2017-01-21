2. ve 3. Lig’e maddi destek müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir kararın daha altına imza attı. Başkent'teki 2 ve 3'üncü Lig kulüp başkanları ve temsilcileriyle yapılan toplantıda, Spor Toto 2. Lig kulüplerine 200'er, 3. Lig kulüplerine ise 150'şer bin TL nakdi yardım yapma kararı alındı.



BAKAN DA KATILDI

Toplantıya Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve kulüp temsilcileri katıldı.