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: İlle de Fenerbahçe

F.Bahçeli bir üst düzey yöneticiden gelen habere göre, ’nin “Ben Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” dediği kendisinin de “Yarı yolda bırakmayız” mesajının iletildiği öğrenildi.

Mehmet Ekici: İlle de Fenerbahçe
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici hakkında yeni beyanlar geldi! Fenerbahçeli üst düzey bir yöneticinin açıklamasına göre Mehmet Ekici sadece ve sadece Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

EKİCİ BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
Aynı kaynaktan gelen bilgiye göre, Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye Fenerbahçe ile anlaşmasını söylemiş. Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti ve Sarı-Lacivertli yönetim de Mehmet Ekici +500 bin Euro karşığında Trabzonspor yönetimi ile el sıkıştı. Ancak Aatıf, Trabzonspor'a gitmeyi reddedince Fenerbahçe de 2 milon Euro bonservis teklif etti. Beşiktaş devreye girince Trabzon yönetimi bu teklifi reddetti ve Olcay Şahan da Trabzonspor'a transfer oldu. Beşiktaş Mehmet Ekici'yi bu şekilde transfer etmek istedi. Ancak Mehmet Ekici net bir şekilde "Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" deyince de kadro dışı kaldı.

DOSTÇA BU İŞİ ÇÖZELİM
Aynı yöneticinin "Biz Trabzonspor ile anlaşarak bu işi çözmek istiyoruz. Ve biz de Mehmet Ekici'ye bazı sözler verdik" dediği gelen haberler arasında.
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