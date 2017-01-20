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Kerim Birmingham’da

Beşiktaş’ta dün flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim Birmingham’dan teklif aldığını söyleyen ’yi İngiliz kulübüne 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı

Kerim Birmingham’da
Beşiktaş' ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim adı sürekli takasta geçen Kerim Frei'yi 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı. İngiltere'den gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Siyah-Beyazlı oyuncunun isteği yönetim tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kabul gördü ve bu transfer gerçekleşti. Devre arasında Süper Lig'den gelen bir çok teklife olumsuz yanıt veren Kerim'in Beşiktaş'ta kalamaz ise tercihini İngiltere'den yana kullanmak istediği biliniyordu. Kerim Frei'ın Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirildi.

109 MAÇTA 13 GOL 6 ASİST
2013 yılında Fulham'dan Beşiktaş'a 3.1 milyon Euro'ya transfer olan Kerim Frei, Siyah-Beyazlı takımda toplam 109 maçta mücadele ederken 13 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Beşiktaş, Kerim Frei'ın Birmingham City'ye transferi için görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır" yorumu yapıldı. AYRILAN 2.OYUNCU OLDU
Birmingham'dan gönderilen böylece Olcay Şahan'dan sonra takımdan devre arasında ayrılan 2. futbolcu oldu. Kerim Beşiktaş'ta çok iyi günler geçirdiğini söyleyerek, "Bu camiayı hiçbir zaman unutmayacağım. Şartlar ayrılmamı gerektirdi. Beşiktaş'a bu sezon şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

SIRADA 2 OYUNCU DAHA VAR
Beşiktaş'ta Kerim Frei'nin takımdan ayrılmasından sonra Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in de takımdan ayrılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 2 futbolcu için yapılan teklifleri değerlendirdiği ve bu oyuncuları kiralık olarak göndereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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