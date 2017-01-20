Kerim Birmingham’da

Beşiktaş' ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim adı sürekli takasta geçen Kerim Frei'yi 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı. İngiltere'den gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Siyah-Beyazlı oyuncunun isteği yönetim tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kabul gördü ve bu transfer gerçekleşti. Devre arasında SüperLig'den gelen bir çok teklife olumsuz yanıt veren Kerim'in Beşiktaş'ta kalamaz ise tercihini İngiltere'den yana kullanmak istediği biliniyordu. Kerim Frei'ın Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirildi.
109 MAÇTA 13 GOL 6 ASİST
2013 yılında Fulham'dan Beşiktaş'a 3.1milyon Euro'ya transfer olan Kerim Frei,Siyah-Beyazlı takımda toplam 109 maçtamücadele ederken 13 gol ve 6 asistlik katkıverdi. Beşiktaş, Kerim Frei'ınBirmingham City'ye transferiiçin görüşmelere başlandığınıda KAP'a bildirdi. KAP'a yapılanaçıklamada, "Kerim Frei'ın transferikonusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelerebaşlanmıştır" yorumu yapıldı.AYRILAN 2.OYUNCU OLDU
Birmingham'dan gönderilen Kerim Frei böylece Olcay Şahan'dan sonra takımdan devre arasında ayrılan 2. futbolcu oldu. Kerim Beşiktaş'ta çok iyi günler geçirdiğini söyleyerek, "Bu camiayı hiçbir zaman unutmayacağım. Şartlar ayrılmamı gerektirdi. Beşiktaş'a bu sezon şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.
SIRADA 2 OYUNCU DAHA VAR
Beşiktaş'ta Kerim Frei'nin takımdan ayrılmasından sonra Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in de takımdan ayrılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 2 futbolcu için yapılan teklifleri değerlendirdiği ve bu oyuncuları kiralık olarak göndereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.