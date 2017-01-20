Bakan Kılıç bir ilke imzasını attı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto 2 ve 3. Lig Kulüp Başkanları ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ikinci ve üçüncü lig kulüplerinin başkanları bir Gençlik ve Spor Bakanı ile bir araya gelme fırsatı buldu. Bakan Kılıç, "Sporcu kulüpte yetişir. Sporcuyu federasyonlar yetiştiremez. Hiçbir federasyon yetiştiremez. Sporcu kulüpte antrenörü ve çevresiyle yetişir. Burada siz daha çok avantajlısınız aslında" ifadesini kullandı.