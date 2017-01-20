Bakan Kılıç bir ilke imzasını attı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, Spor Toto 2 ve 3. Lig Kulüp Başkanlarıile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyetitarihinde ilk kez ikinci ve üçüncü ligkulüplerinin başkanları bir Gençlik ve SporBakanı ile bir araya gelme fırsatı buldu. BakanKılıç, "Sporcu kulüpte yetişir. Sporcuyu federasyonlaryetiştiremez. Hiçbir federasyonyetiştiremez. Sporcu kulüpte antrenörüve çevresiyle yetişir. Burada siz daha çokavantajlısınız aslında" ifadesini kullandı.
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