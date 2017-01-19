Uruguaylı yıldız Caceres imzaya geldi

Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı MartinCaceres dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi... Eşiyle beraber Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına poz veren Uruguaylı stoper bugün çok kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus ile sözleşmesi feshedilen 29 yaşındaki Caceres sağlık kontrolünden geçerse Trabzon'a gidecek. Bordo- Mavililer, yıldız futbolcu ile 3.5yıllık sözleşme imzalayacak.
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